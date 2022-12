Luis Felipe Tovar compadece muerte de hermanos Tirado: "pasó muy cerca de mi casa"

Ciudad de México.-Luis Felipe Tovar compadeció las muertes de los actores Jorge y Andrés Tirado, quienes presuntamente fueron asesinados tras una disputa de un título de propiedad del inmueble.

El actor, quien anteriormente ha denunciado ser víctima de diversos robos, confesó lo triste y preocupado que se siente por lo que sucedió con los hermanos Tirado. “Le cortan el futuro, le cortan su visión del futuro, se la aniquilan, es muy lamentable que pase esto, además pasó muy cerca de mi casa, y si me asusté de verdad.

Escandaloso que la gente se pelee cuando con una conversación se puede solucionar todo, cuando hay recursos legales para que esto no pueda pasar”, declaró en entrevista con diversos medios de comunicación.

Por otra parte, al hablar de su vida amorosa, el intérprete de 60 años aseguró que nunca estuvo entre sus planes conquistar a mujeres más jóvenes que él.

En realidad en la vida no he estado nunca buscando una mujer que tenga las características en relación con su edad, sino son mujeres de las que me he enamorado por su inteligencia, por su belleza, por su manía de ver la vida, con las que la he pasado muy bien, no he sido buscador de jovencitas, pero no es un rango específico de edad, se ha dado con mujeres jóvenes porque a lo mejor así está escrita la historia de mi vida”