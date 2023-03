Luis Estrada Rodríguez revela que Felipe Calderón amenazó con destruirlo por la película El Infierno

CIUDAD DE MÉXICO.-Luis Estrada Rodríguez dijo que Felipe Calderón amenazó con destruirlo por haber realizado la película El Infierno, y según dice, “le arruinó las fiestas del Bicentenario de la Independencia”.

El nefasto de Calderón… para arruinarle su fiesta del Bicentenario, sí le amargué la fiesta a Calderón y es uno de logros de mi carrera”, comentó en entrevista.

Rodríguez detalló que “supo cuál fue su reacción” y agregó que el ex presidente lo amenazó.

“Supe cuál fue su reacción, porque su secretario de Cultura me lo dijo. Me comentó que el presidente estaba furioso conmigo. El presidente dijo que en la medida de lo posible no volvería a filmar nunca en este país, y si el PAN seguía en el gobierno no volvería a filmar nunca”, mencionó.

 

Luis Estrada Rodríguez también señaló que “Calderón luego se fue a una estación de radio para acusarlo”.

“Se fue con Denise Maerker y dijo que era un mal mexicano y un traidor a la patria porque daba una imagen que era mentira del país… la historia nos juzgará a todos, creo que a él ya lo juzgó y a Genaro García Luna también”, declaró.

Cabe mencionar que Luna fue declarado culpado en Estados Unidos de recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa para que pudieran traficar narcóticos a EU.

¿De qué trata la película El Infierno?

La película trata sobre el vínculo estructural entre política, narcotráfico y pobreza.

La cinta se sitúa en un lugar del norte de México, devastado por la violencia irracional, la corrupción generalizada y la crisis económica.

En el filme participan Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes y Daniel Giménez Cacho.