Luis Enrique Guzmán revela detalles de la relación entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Si hay algo que la familia Guzmán Pinal está intentando a toda costa es devolver un poco de honor a la familia, y es que ahora es Luis Enrique Guzmán, quien sale en defensa de sus padres después de las acusaciones realizadas por Frida Sofía.

El hijo de Silvia Pinal se ha enfocado a dar a conocer cómo es que al interior de la familia las cosas están muy bien, a excepción de la situación la hija de su hermana, Alejandra Guzmán; recientemente en entrevista para el programa “HOY” habló sobre la relación de sus padres.

Aunque la pareja se separó en 1976, juntos tuvieron dos hijos; sin embargo, desde aquel entonces se habló sobre la faceta agresiva del cantante de rock mexicano; mucho se habló sobre las denuncias de Silvia Pinal relacionadas con violencia intrafamiliar.

Luis Enrique Guzmán contó que pese a esas situaciones de violencia intrafamiliar, sus padres llevan una relación muy buena a 45 años de su divorcio; e incluso aún existe un poco de amor y hasta halagos entre ambos, lo que echaría por tierra algunas versiones.



LA RELACIÓN ENTRE LA ACTRIZ Y EL CANTANTE

El hijo de Silvia Pinal aclaró que fue la actriz quien decidió lanzar el comunicado en apoyo a su nieta Frida Sofía; e incluso reveló que cuando le explicaron lo que estaba sucediendo la mujer se sintió muy triste de saber lo que dijeron sobre su familia y la pareja que tuvo en la década de los 60.

El hombre también contó que desde hace varios años las dos personalidades están en buenos términos y no están en problemas; también destacó que las diferencias que ambos tuvieron en su momento ya se solucionaron, por lo que no son tema dentro de la familia.

“Se habla mucho de la violencia que tuvo mi mamá en la relación, pero poca gente habla de que se perdonaron, se quieren. Se hablan de una manera muy bonita; mi mamá todavía me dice ‘mira que guapo se ve tu papá’ y mi papá me dice ‘cómo he amado a tu mamá’. La gente no habla de eso porque eso no vende”, expresó Luis Enrique Guzmán.