Luis Enrique Guzmán pretende aclarar las dudas tras difamación del estado de salud de Silvia Pinal

El hijo de Silvia Pinal expresó el descontento tras la publicación de que la artistas fue inyectada con vitaminas para poder asistir al teatro, aunque a la postre perjudicara tu salud.

Tras este y otros comentarios que han surgido sobre su madre, es que Luis Enrique brindó una entrevista al programa Venga la Alegría con la finalidad de aclarar el estado en el que se encuentra la también presentadora.

Mi mamá gracias a Dios goza de una salud clínica excelente, nosotros la estamos monitoreando y profesionales la están checando, no le inyectan nada, no le ponen nada más que cosas naturales, realmente ha mejorado mucho su salud, precisamente porque ya no tiene medicamentos, Ginkgo biloba, cosas naturales, que realmente le ha ayudado mucho, está de muy buena salud, en muy bien ánimo”, explicó.