Luis Enrique Guzmán niega haber solicitado la custodia del hijo de Mayela Laguna

Ciudad de México.- En los últimos días trascendió que el músico, Luis Enrique Guzmán Pinal, buscaba quitarle la custodia del niño a Laguna, a pesar de que continúa reiterando que el menor de 4 años no lleva su sangre. Por lo que ahora, el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán emitió un comunicado de prensa para explicar su postura al respecto de este delicado asunto.

En relación a todo lo expresado en diferentes medios de comunicación de manera reciente por diferentes personas, es mi deseo aclarar que nunca ha sido mi intención atacar o dañar a nadie en particular, esto no es una guerra, sino solo el ejercicio de un derecho ante un Tribunal competente, el resultado obtenido de tal petición será respetado previas prerrogativas procesales que me conceden las diversas legislaciones aplicables.”

Explicó el artista en el mensaje difundido por el programa Ventaneando.

Subrayó: “Es importante puntualizar que no estoy demandando la custodia del menor, tal y como consta en el expediente judicial correspondiente, dado que las cosas no son como se han venido manejando, además jurídicamente ese hecho construiría un acto contradictorio a lo peticionado legalmente por mi persona, quiero ser responsable con lo que aquí exteriorizado de forma respetuosa y en ese sentido pido reciprocidad, y si no expreso más es porque las controversias de orden judicial las dejo en las manos de los órganos y autoridades correspondientes, ya que ese es el espacio donde se deben dirimir las controversias que por diferentes circunstancias no se pudieron avenir entre dos personas”.

Manifestó que no hablará más del complicado tema, sobre todo porque desea que todo se arregle conforme a lo establecido por la ley.

“No pretendo crear más polémica, ya que reitero, donde se dirimen este tipo de debates es ante los organismos jurisdiccionales y nunca ante los medios de comunicación en virtud de que constitucionalmente no es facultativo de estos últimos, finalmente por decoro a las instituciones y sobre todo a las partes intervinientes no entraré en más detalles, muchas gracias”, finaliza el comunicado.

Hasta el momento Mayela Laguna no se ha pronunciado al respecto de este mensaje con el que su expareja desmiente que busca quitarle la custodia de su hijo.