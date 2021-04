Luis Enrique Guzmán manda mensaje a Frida Sofía: “sabes que nunca estuviste sola"

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Enrique Guzmán ofreció una entrevista para el programa Venga la Alegría para confirmar las intenciones de su padre, Enrique Guzmán, de proceder legalmente contra su nieta Frida Sofía, quien lo señaló públicamente por haberla abusado cuando era una niña.

“Esto se va a resolver por la vía legal […], no hay fundamentos, no tienen pruebas, todos son alegatos, chismes en la red, a nosotros nos maldicen por todas partes sin ni siquiera saber los hechos, sin ni siquiera saber la verdad, entonces nosotros tenemos testigos, tenemos pruebas, tenemos una estrategia legal y así es como lo vamos a manejar”, dijo el hijo de Enrique Guzmán.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Conjuntamente, Luis Enrique contó algunas de las anécdotas familiares destacando que tanto su hermana Alejandra como él estuvieron muy al pendiente de sus hijas, hecho que los hace no creer en las declaraciones de su sobrina.

“Yo y Alejandra crecimos con nuestras hijas llevándolas a Huatulco, a la casa de los abuelos, a nadar aquí, a nadar allá, a donde fuera íbamos juntos, me lleve inclusive a Michelle, y entonces convivían mis hijas con Frida y con Michelle, que era una de mis hijas, y entonces sabemos perfectamente a dónde estaban nuestras hijas desde que nacieron hasta ahorita ¿no?, ahora ya son muy independientes y adultas, pero toda su infancia nosotros estuvimos muy pendientes de nuestras hijas, Alejandra nunca dejó sola a Frida, siempre tuvo una nana cuando era niña y después a profesionales que la cuidaban tanto en la casa, entonces nosotros sabemos perfectamente, porque somos testigos”.

Posteriormente, Luis Enrique Guzmán hizo referencia a la forma en que han recibido ataques en redes sociales y el posible bloqueo de cuentas a diversos internautas. “Esto lo han hecho mediático y ahorita ya inclusive creo que la red social ya está empezando a dar de baja los posts y demás porque esto ya no es de un ámbito familiar, ya no es algo positivo, son acusaciones graves y entonces nosotros tenemos que defendernos de la única manera que se puede que es por la vía legal”.

Para finalizar, el hermano de Alejandra aprovechó el momento para enviarle un mensaje a su sobrina.

“Yo he tratado de muchas maneras y a mi lo único que se me hace, se me ataca, se me quiere señalar las debilidades que tengo o los defectos, todo mundo tiene defectos, nadie es perfecto, yo espero que encuentres un lugar de tu alma para saber que nunca nadie de esta familia te ha deseado ningún mal, ningún daño, estoy 100% seguro de que tu abuelo jamás te puso la mano encima, quiero que sepas en tu cabecita que nosotros estábamos ahí, estábamos ahí atrás de ti cuando tenías 2 o 3 añitos y te estuvimos cuidando siempre, nunca estuviste sola, siempre tuviste a la nana Tere y lo sabes, que nunca estuviste sola, que siempre fuiste amada y querida, yo espero y le pido a Dios que recapacites”.