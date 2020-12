Luego de tremendo fiestón donde no usó cubreboca, "El Buki" ahora pide quedarse en casa

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de una gran fiesta en la inauguración de su nuevo “Hotel & Spa Mansión Solís” en Morelia, Michoacán, donde Marco Antonio Solís no usó cubreboca, ahora pide quedarse en casa.

"El Buki" solicitó en twitter: "Por favor, quédate en casa". Y compartió una foto que decía: "Duele en el alma el esfuerzo de muchos y la poca empatía y compromiso de otros".

El periodista Jorge Carbajal calificó como hipócrita al compositor y cantante, pues luego de la gran fiesta que hizo y en donde no usó mascarilla ahora viene a dar "lecciones" a la gente.

"Mira que me encanta, pero no la friegue don Buki, primero hace sus tarugadas y ahora viene a decir de la poca empatía de todos contra los doctores, o sea, no, no, no se desubique, usted formó parte de esas jaladas de andar haciendo sus eventitos tarugos", comentó.

Hace unos días en redes sociales los fans del cantante destacaron que debería usar el cubrebocas todo el tiempo, pues él, con 60 años de edad, forma parte del grupo vulnerable ante el Covid-19.

“Irresponsables, a lo mejor piensan que ellos son intocables al Covid”, “Buki, por favor, ponte el cubrebocas”, “Ojalá que no se nos enferme de Covid entre tanta gente y sin cubrebocas”, son algunos comentarios que pudieron leerse en redes.

En los últimos días, la noticia del hotel de “El Buki” se volvió tendencia, pues los internautas decidieron bautizar el lugar como “Palacio de Bukinham”.