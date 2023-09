Ludwika Paleta y Juanpa Zurita comparten sus opiniones sobre las relaciones entre parejas con una gran diferencia de edad

Ciudad de México.- Ludwika Paleta es una destacada actriz con una trayectoria que abarca más de tres décadas. En su más reciente película, titulada "¿Quieres ser mi hijo?", colabora con Juanpa Zurita, quien hace su debut en la pantalla grande. Este filme ya está disponible en la plataforma ViX.

¿De qué trata la pelicula?

La cinta narra la historia de Lu (interpretada por Paleta), una mujer que experimenta la sensación de haber perdido todo cuando su relación de 15 años llega a su fin. En medio de la devastación causada por haber sido engañada, se enfrenta a la incertidumbre sobre su propio potencial y siente temor al pensar en retomar los sueños que había dejado de lado. Sin embargo, una serie de circunstancias la lleva al umbral de un nuevo y revelador descubrimiento.

En el elenco también se encuentran intérpretes como Harold Azuara, Hernán Mendoza y Yuriria del Valle.

 

Debido al tema de la película, se le planteó a los protagonistas la pregunta acerca del término "cougar", el cual se emplea para describir a mujeres mayores que buscan relaciones con hombres más jóvenes, y se les consultó sobre su opinión en relación a este tipo de relaciones.

"Si mi hijo de 23 me llegara con una mujer de mi edad no estaría fácil”, acepta Ludwika Paleta, de 44 años de edad. La actriz reconoció que, aunque las ideologías sociales sobre el amor han cambiado con el tiempo, a ella aún le resultaría complicado concebir que su hijo Nicolás pueda sentir amor por una mujer mayor.

"Sería muy raro porque yo tampoco me veo con alguien 20 años mayor, no en este momento, pregúntame a los 60 y ahí uno de 40 quizá me llame más la atención”, agregó.

Asimismo, también destacó la desigualdad de género en estas situaciones y el tabú que ha surgido detrás cuando se trata de una mujer y no de un hombre.

Yo creo que ese tabú lo tenemos todos y en México todavía no está socialmente muy aceptado ver a una mujer mayor con un hombre más joven, como sí sucede con los hombres mayores que andan con una mujer más joven”, resalta la actriz.

En contraste, Zurita, quien tiene 27 años, señala que en la actualidad es más común que las nuevas generaciones vean relaciones en las que existe una notoria diferencia de edad, la cual ya no se percibe como un aspecto relevante al momento de hablar de amor.

Si la edad fuera un parámetro probablemente no me hubiera aventado a hacer todo lo que he hecho siendo más chico. Me gustaría pensar que es algo que está cambiando y sería padre que la licencia sea para enamorarte como quieras”, reconoció Zurita.

“Ahorita ya estoy en ese momento en donde sí me podría involucrar con un chico mucho más joven que yo y me gustó que es una historia poco predecible en muchos sentidos”, finaliza Paleta.

¿Qué significa el término "Cougar" y de dónde viene?

Según Chat GPT, "Cougar" es un término en inglés que se emplea para describir a una mujer de mayor edad que muestra interés en mantener relaciones románticas o sexuales con hombres más jóvenes. El concepto se popularizó en la cultura estadounidense a principios del siglo XXI. Algunos creen que la palabra se originó en la jerga de la cultura pop y los medios de comunicación de Estados Unidos.

La palabra "cougar" en sí se utiliza para describir a un gran felino conocido como el puma o el león de montaña, que es un depredador ágil y poderoso. La conexión entre este animal y las mujeres mayores que buscan relaciones con hombres más jóvenes se basa en la idea de que estas mujeres son como depredadoras en el mundo de las citas, persiguiendo a hombres más jóvenes como lo haría un puma en la naturaleza.

