Ludwika Paleta se retira de los escenarios… por su familia

Ludwika Paleta dejó sorprendidos a propios y extraños luego de dar a conocer que ha decidido retirarse de los escenarios debido a que siente que no le está dedicando mucho tiempo a su familia.

“Es el momento de descansar un poquito, porque en estos tres meses que llevo trabajando muchísimo, y antes la película, no he podido estar mucho tiempo con mis hijos y además en los momentos que puedo descansar no descanso por estar con ellos”, reveló la actriz durante su encuentro con la prensa.

De la misma manera, Ludwika agregó: “ustedes no están para saberlo, pero mis hijos están enfermitos de la panza, entonces me he estado despertando porque uno, luego el otro… entonces nos la hemos pasado como que en emergencias en el baño, y cada vez se vuelve más complicado”.

Finalmente, Paleta agradeció el apoyo incondicional que ha tenido de su esposo, Emiliano Salinas. “Es la mejor relación, por lo menos de pareja, que he tenido en mi vida, y somos tan buenos amigos, y tenemos una comunicación tan cercana, y nos caemos tan bien, que yo creo que eso ha sido más fuerte que todo”.