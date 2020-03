''Lucius y Draco Malfoy'' se unen para una divertida video llamada

REINO UNIDO.- Parece que esta cuarentena ha sido tomada como un buen pretexto para reconectarse con viejos amigos o colegas, tal ha sido el caso de Tom Felton y Jason Isaacs, quienes compartieron una video llamada con sus seguidores.

‘‘Reunión familiar de Malfoy. Compartiendo la vida de encierro. Draco y Lucius se conectan como parte de @BritishRedCross #PowerOfKindness #PhoneAFriend. Intentalo. #HarryPotter #StayHomeSaveLives @ t22Felton #TomFelton’’, escribió Jason al pie del video.

De esta manera los fanáticos de Harry Potter han tenido la oportunidad de ver una vez más a Draco y Lucius Malfoy conviviendo como padre e hijo.

"Eso no se parece a alguien en cuarentena. Se parece a alguien en el hermoso campo de Los Ángeles", dijo el actor de OA a Felton, de 32 años, que se estaba relajando en el patio trasero de su casa de California, donde vive con su perro. , Willow y un compañero de cuarto.

"Esa es nuestra cuarentena, de verdad. Solo estamos pasando el rato en el jardín", respondió el actor.

"Tenemos una casa y tenemos comida, así que eso nos pone un millón de veces mejor que tantas personas que no tienen ningún lugar para vivir y no tienen nada para comer y no tienen dinero, y todas las personas que están enfermas o muriendo ... así que no puedo quejarme ", dijo Isaacs. "Pero es, f - k, es extraño y aterrador, eso es lo que es".

Los dos, que ya han tenido reuniones desde que se estrenó la última película de Harry Potter en 2011, discutieron lo que han estado haciendo para pasar el tiempo en aislamiento.