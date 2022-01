Lucila Mariscal revela cuánto le pagaban los narcos por uno de sus shows

Ciudad de México.- La comediante Lucila Mariscal de 79 años se sinceró durante el programa Ventaneando y a diferencia de otros artistas que niegan haber trabajado para el narco, ella reveló cuánto le pagaban por sus shows en eventos privados.

“Uno va a trabajar, no va a hacer amistad con las personas ni mucho menos, uno va a trabajar, lo solicitan, le pagan lo que uno dice, pues ¡a toda mad#$!, ¡ojalá que salieran de esos diario!, y muchos no, porque ellos se divierten y a uno lo ayudan”, dijo Lucila Mariscal sin tapujos.

Al preguntarle si recibía una buena cantidad de dinero por sus presentaciones, la actriz dijo: “Sí pagaban bien, eso sí, muy bien, yo me quedé así (sorprendida) cuando dijeron ‘¡ah, sí!, ¡está bien!, dije ‘si siempre regatean’, y no, a mi me pagaban lo que yo les decía que cobraba y tan tan”.

Lucila y el narco

Incluso, contó parte de una de las experiencias que vivió al visitar la residencia de un narco. “Una vez me invitaron, ¡bien famoso el señor este!, me invitaron a trabajar a los 15 años de su hija, de uno de ellos, y otra vez al cumpleaños de su esposa. Tienen familia, como todos nosotros. ¡Qué era una casa!... ¡era un Partenón eso!, con pilares de mármol, ¡una cosa increíble!, en Estados Unidos, entrabas y todo carísimo, de mal gusto, pero todo lleno de cosas carísimas, de mal gusto”.

De la misma manera, la artista contó para cuántos narcotraficantes y de qué época conoció. “Sí, como tres. No me acuerdo (de qué período), creo que fueron de los 80’s, 70’s, no de los 70’s no, como de los 80’s”.

Asegurando que fue una mujer con mucho dinero y destacando que tuvo una fortuna enorme, Lucila confesó cuánto le pagaron los capos por su trabajo como comediante.

¿Cuánto le pagaba el narco a Lucila?

Desde 80 mil, en 90 mil, llegué a ganar 100 mil, con los señores estos que trabajan el polvo blanco, o sea, llegué a ganar mucho dinero, la verdad, pero se me fue, millones y millones, y se me fue todo el dinero”

Explicó sin aclarar si se refería a pesos o dólares.

Finalmente, la también cantante decidió enviarle un mensaje a los jóvenes con relación al dinero que se gana en esa etapa de la vida. “Uno no piensa que vas a dejar de ganar, y que vas a envejecer, que va cambiar tu vida y tu trabajo también, no piensa uno en eso, y no guardas para tu futuro, para tu vejez, nada es eterno, todo tiene un principio y un fin”.