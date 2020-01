Lucía Méndez y su vínculo con banda narcosatánica

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace 32 años el darle vida a la protagonista de la telenovela "El extraño retorno de Diana Salazar", significó muchas cosas para Lucía Méndez, desde ser pionera en la caracterización y en el uso de efectos especiales en este género, hasta ser relacionada con un grupo criminal, algo que ahora le da risa, pero en 1988 le causó gran problema.



Tenía tres meses de haber dado luz a mi hijo (Pedro Antonio) y yo no había salido ni a la puerta y de pronto me encuentro con titulares que decían 'Lucía y Yuri satanizadas'. Decían que estábamos 'rayadas', que éramos amantes de un narcosatánico, entonces fuimos a buscar al procurador y lloramos como Magdalenas, un drama de telenovela; le insistimos hasta que nos dio una carta donde decía que no teníamos nada que ver con los narcosatánicos".