Lucía Méndez y Eduardo Yáñez mantuvieron una relación amorosa

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez sorprende con reveladoras noticias al confesar haber tenido un romance con famoso actor de Televisa.

La actriz estuvo de invitada al trigésimo aniversario del programa de radio "Todo para la mujer" de Maxine Woodside el pasado 16 de octubre, siendo justamente en este lugar donde contaría todo.

Según información de TV y novelas, Lucia confesó haber tenido un efímero romance con el reconocido actor Eduardo Yáñez, además comentó que: ‘‘¿para qué negarlo?’’.

También expresa que la posible cuestión de Yáñez hacia ella, podría ser: "¿para qué andas hablando?" y argumenta que el mismo se debería a que al actor no le gusta hablar de su vida privada, aunque agregó que a pesar de que el romance duró poco tiempo, siguen siendo buenos amigos.

Luego de las declaraciones de la famosa, los periodistas cuestionaron al mismo Yáñez sobre si la revelación de la actriz era cierta, a lo que el protagonista respondió: “¿Sí (lo dijo) ella? No, pues no… yo no. Eso es muy personal y me lo voy a guardar” también expresó su percepción de la cantante: “es una de las divas más grandes de este país, una mujer hermosa y una gran artista, cantante, todo, completa. Una gran mujer”.