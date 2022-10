Lucía Méndez reacciona a compromiso de LuisMi y le responde a Laura Zapata

Ciudad de México.- La actriz Lucía Méndez fue cuestionada respecto a la vida sentimental de Luis Miguel, con quien tuvo una relación unas décadas atrás, y es que recientemente el cantante se comprometió con Paloma Cuevas.

Al escuchar dicha noticia en 'De primera mano' la artista expresó su alegría por LuisMi y remarcó que el artista se encuentra en uno de sus mejores momento de la vida.

¿A mí por qué me va a afectar?, al contrario, le deseo lo más lindo, qué bueno que en un momento determinado ya sentó cabeza Micky, ¿ella es una española verdad?, guapa, me refiero a que debe ser divertida. Él está guapísimo en este momento, creo que ella le ha hecho mucho bien”

Dijo Méndez.

Espera cercanía con sus hijos

De la misma manera, Lucía manifestó su esperanza en que Luis Miguel pueda tener una cercanía con sus hijos tras contraer nupcias.

“Ojalá de verdad asiente cabeza, él cobija muchas cosas, sobre todo con sus hijos, porque creo que eso a la larga te puede traer problemas, energías, karmas, definitivamente el que no… ¿para qué?, si eres un hombre tan exitoso, yo recuerdo a ese Micky, tan divertido, buena onda, y creo que se lo merecen”, expresó.

Por otra parte, la actriz se pronunció sobre las recientes declaraciones que hizo Laura Zapata, en las que dejó entrever que el mote de “Diva” no le queda a Lucía Méndez, con quien compartió créditos, al igual que con Lorena Herrera, en el programa Siempre reinas de Netflix.

Le responde a Laura Zapata

“Yo tengo 1,575,702 oyentes, 122 oyentes mensuales tienes tú Laura, mi responsabilidad es diferente a la tuya, efectivamente Laura es mi conocida, no es mi amiga, y Lorena, pues bueno, en realidad la he tratado poco, tampoco somos íntimas, pero de alguna forma siempre ha habido una buena vibra, buena onda, pero en realidad que las vea así tanto, íntimas no, definitivamente no”, contestó.

Finalmente, La Méndez recalcó que su carrera no se basa en polémicas. “La verdad hay gente que no me interesa, no me importa lo que diga, y mucho menos cuando has visto que en un momento determinado ha tenido dificultades con muchísima gente. Yo creo que yo hablo con hechos, hay otras personas que hablan con muchísima palabrería, muchísima estrategia para que todo sea polémico, para que hablen de estas personas, finalmente yo no soy así”.