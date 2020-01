Lucía Méndez presume que ya cuenta con su tarjeta de la tercera edad

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez reveló en exclusiva para el programa Hoy que ya tramitó la tarjeta de la tercera edad que la hace acreedora a varios descuentos.

‘‘Claro ya la tengo, hay claro, sí, estamos en la tercera edad y estoy muy feliz de que me descuenten, ya eso sirve muchísimo para que no tengas que sacar tanto dinero de tu bolsa’’, afirmó la actriz.

Por otro lado, señaló la verdadera vocación de su hijo Pedro Antonio y la razón por la cual la tuvo que dejar de lado.

‘‘Canta muy bonito pero el papá no lo dejó, sí lo tengo que decir públicamente, él canta muy bonito, cuando canta no sabes la gente como se pone, porque tiene mucho sentimiento y tiene un gran estilo pero el papá no lo dejó, el papá lo hizo que estudiará producción y dirección’’, expresó.

La también cantante anunció la retransmisión de la telenovela ‘El extraño retorno e Diana Salazar’ que protagonizó hace 30 años y que iniciará este lunes 27 de enero.