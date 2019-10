Lucía Méndez le responde a Niurka tras asegurar que se parece a Michael Jackson

MÉXICO.- Luego de que Niurka Marcos asegurara en una entrevista que los memes al respecto de que Lucía Méndez se parecía a Michael Jackson la hicieron darse cuenta que eso era verdad, ahora es la reconocida actriz y cantante quien le responde.

En entrevista para el programa “Venga La Alegría”, Lucía contestó:

Gracias por estar tan pendiente de mí y gracias opinar, y en realidad pues yo cuando una persona puede hacerse algo pues yo ni me meto, la verdad no me interesa la vida de los demás.