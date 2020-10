Lucia Mendez lamenta muerte de Alfredo Palacios

Mis amores, ¿Como están? Yo la verdad estoy muy triste, porque hoy se murió #AlfredoPalacios un amigo entrañable , de momentos muy importantes de mi vida siempre , un amigo que se desaparecía cuando te iba bien pero era el primero que estaba ahí cuando te iba mal y tenías un problema. Este año ha sido terrible para mí porque he perdido a Jose Jose y a tanta gente que ha muerto, que no hemos podido hacer nada, lo único que puedo decirles es que murió un triunfador, un líder, un número uno en la radio,durante muchísimos años, con su estilo sencillo y neta como era él un triunfador. Me da mucho gusto porque ya no está sufriendo, ya nada le está doliendo, y lo único que quiero es que tenga una elevación maravillosa y que Dios lo guarde en su gloria y que de verdad lo recordemos con muchísimo cariño, porque si me está doliendo mucho su muerte. Descansa en paz Alfredo, te fuiste pero lleno de gloria amigo , un triunfador, y así como triunfaste en la tierra, triunfaras en el cielo. TE AMO ALFREDO

