Lucía Méndez habla sobre el supuesto romance de Verónica Castro y Ana Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez reveló que sacará un libro en el que contará los secretos más íntimos de su vida, en los que incluirá sus romances, sus “metidas de pata”, aciertos y errores, y hasta podría incluir su rivalidad con Verónica Castro.

En una entrevista que la actriz mexicana dio al programa “Suelta la Sopa”, aseguró que no tiene ningún problema con Verónica Castro ni con nadie, así que no tendrá tapujos en revelar sus intimidades en un libro sobre su vida.

Voy a contar todos mis pecados, todas mis aventuras, todas mis aciertos, mis metidas de pata, todo, voy a contar todo”, dijo, pero al cuestionarla sobre si hablaría de Verónica Castro comentó: “Sí, de todo. Yo no tengo ni un problema con nadie, ni con Verónica ni con nadie”.



El supuesto romance de Verónica y Ana Gabriel

Luego de que se “soltara” el rumor de que Verónica Castro y Ana Gabriel fueron pareja durante mucho tiempo y Ana Gabriel le dedicó la canción de “Simplemente Amigos” a la madre de Cristian Castro, la guanajuatense aseguró que ese tema no es de su interés.

“No, yo no pienso nada. A mí no me gusta hablar de este tema y a mí no me interesan las preferencias sexuales de las personas y creo que a mí me enseñaron códigos en mi familia, en cuanto a educación, y yo no me meto en lo que no me importa”, concluyó.

En la actualidad, poco se sabe, tanto de Ana Gabriel como de Verónica Castro, quien esta última se ha visto vuelta en escándalos en los últimos meses, ya que también se le relacionó con Yolanda Andrade, por lo que decidió alejarse de la farándula.

Aunque precisamente hoy, Verónica Castro subió un video a su red social dedicado a su madre, Socorro, quien falleció el pasado 24 de abril y este día habría estado cumpliendo 86 años de edad.