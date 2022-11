¡Lucia Méndez es víctima de fraude!

Ciudad de México.- Lucía Méndez reveló que aún con su éxito, actualmente pasa por una situación tediosa, ya que fue víctima de fraude en su intento por adquirir un inmueble en Ciudad de México.

La artista dijo que tendrían que haberle entregado las escrituras hace un tiempo, aunque esto no sucedió porque la persona quien se lo vendió era un defraudador.

“Me iban a entregar mi nuevo departamento, pero ¿qué creen?, nos defraudaron a ocho personas. Resulta que el tipo, nos enteramos, que en vez de hacer ocho departamentos, hizo 14; entonces, la jefa de Gobierno y todo mundo, lo obligó a que quitara los departamentos de más que había hecho el tipo”, Detalló la artista a un grupo de reporteros en la CDMX.

Se aprovechan de ella

La intérprete explicó que, ella y otras siete personas, le entregaron “una buena cantidad de dinero” al hombre quien al final intentó sacar provecho de ellos.

Es un defraudador, ya después les diré el nombre y les diré todo cómo se van a presentar las cosas. Estoy con abogados, con una demanda muy fuerte y no solamente yo, somos ocho personas que nos engañó […] Le dimos una buena lana para que lo hiciera (el edificio con los departamentos) en obra negra. El tipo agarró el dinero, hizo 14 pisos, hizo jalada y media, y ahora estamos con abogados y todo, porque el tipo nos hizo fraude”

Detalló.

Por otra parte, Lucía contó que filmó una película junto a los exitosos actores mexicanos Diego Luna, Gael García y Eiza González.

Nuevos proyectos

“Son 50 años ininterrumpidos de trabajar, nunca he dejado de trabajar. Hoy por hoy acabo de terminar 'La máquina', no podía decirles, pero muy contenta de trabajar con Diego Luna, Gael García, Eiza González, que es un encanto de persona”, expresó.

De la misma manera, Méndez dijo que interpreta a la madre de Diego Luna en la película que fue producida por Disney. “Yo me gané el papel de Josefina […] Entonces, está padrísimo, porque es un lanzamiento, prácticamente Hollywood, es Disney, es Hulu. Me llevé muy bien con ellos, me dijeron que sí debo definitivamente de agarrar la agencia americana que me está ofreciendo hacer cosas en inglés”.

Finalmente, Lucía bromeó con los reporteros con relación a los memes que aseguran buscará formar parte del próximo mundial, donde México será una de las sedes. “Ah, no sí, claro, por supuesto, eso lucharemos por estar ahí, claro”, declaró.