Lucía Méndez cuenta la vez que se puso tremenda borrachera con María Félix

CIUDAD DE MÉXICO.-Lucía Méndez le contó a Yordí Rosado la vez que se puso una borrachera con María Féliz, popularmente conocida como "La Doña".

"Se fue conmigo a RCA, nos subimos a su Rolls-Royce, porque ella así lo quiso. Cuando se paró junto a mí (al llegar a las oficinas) todos se quedaron petrificados al ver a María", señaló.

Agregó:

"Nos sentamos, ella comenzó a tomarse sus tequilas, pidió huevos rancheros, y yo me servía y me servía, hasta que me emborraché".

Lucía señala que le dijo a María que estaba "hasta la ma#$#" y que no se podía mover.

"Pero cómo es posible si estás ahogada", me dijo. "Y entonces pidió que nos cargaran en los brazos para que nos sacaran de ahí".

Pero la realidad, dice la cantante, no estaba cansada, estaba "hasta el gorro". "No tienes idea de lo pedísima que me puse", le comentó a Yordi.

Méndez recordó por otro lado, que siempre ha sido muy guerrera y defensora de su hermano.

Y es que afirma que una vez golpeó mucho a unos estudiantes que lo estaban molestando y que eso le costó que la expulsaran de la escuela.

"Mi hermano siempre ha sido tímido, y lo estaban molestando, entonces yo me metí y los golpié. Me expulsaron y mis padres estaban muy avergonzados, pero eso sí, nadie tocó a mi hermano", dijo.