Lucía Méndez contará en un libro cómo Luis Miguel la dejó 'marcada'

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez confirmó que todos sus amores y secretos más íntimos saldrán a la luz pública a través de un libro autobiográfico, además no descarta exponerlos en la televisión a través de una bioserie.

“La verdad sí, he sido transparente, he llevado una vida equilibrada, no he sido una Sor Juana Inés de la Cruz, tampoco, pero tampoco he sido una Colorina, ni me he metido con gente equivocada, solamente una vez, que hasta terapia tuve que tomar”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Al ser cuestionada sobre si está dispuesta a hablar de su romance con Luis Miguel, la cantante y actriz confesó:

“Probablemente sí, probablemente sí me voy a atrever a contarlo, porque ¡caray mano!, ¡qué bárbaro Luis Miguel!, te pone un sello, una marca, sí, porque si te ocurre decir que saliste con él, es para toda la vida”.

Finalmente, La Méndez confesó que, a pesar de mostrarse como una mujer fuerte, también ha vivido varias decepciones en el terreno sentimental.

“He sentido dolor y he sentido también lo que es que te fallen, lo que es que traicionen, lo que es que te pongan el cuerno, lo que es que te quieran maltratar psicológicamente, o sea yo también he sentido en algún momento de mi vida eso, claro, lo superé con terapias, lo superé con cosas y ahora ya no me dejo”, concluyó.