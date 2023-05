Lucía Méndez celebra relación de Luis Miguel con Paloma Cuevas

Ciudad de México.- Lucía Méndez está promocionando el disco Por amor a México, donde asegura que cada tema fue compuesto inspirado en sus vivencias y amores, por lo que surgen las dudas sobre si incluyó algún tema dedicado a Luis Miguel.

En una entrevista con el programa Hoy, la artista reveló la razón por la que no incluyó una canción dedicada al ‘Sol de México’ en su reciente producción.

No, Micky tuvimos un romance y todo el rollo, pero no, como que yo no tomé muy a pecho la relación de Micky, sino imagínate, me hubiera enamorado, hubiera yo sufrido mucho, me hubiera equivocado enormemente ¿no?… Yo recuerdo muy lindo, lindos recuerdos de la relación con Micky, fue muy divertida, muy padre, Pati Padilla que anda por ahí, ella lo vivió todo, estuvo con nosotros todo el tiempo y lo recuerdo con mucho cariño, pero no, o sea, yo me ubiqué que no debía enamorarme”