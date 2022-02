Lucía Méndez asegura que su perfume de feromonas la ayudó a superar el Covid-19

MÉXICO.- El pasado 25 de enero Lucía Méndez dio a conocer que dio positivo a Covid-19 y reveló que tuvo que festejar su cumpleaños completamente aislada. Por fortuna, la actriz ha actualizado su estado de salud y reveló que superó la enfermedad, aunque todavía tiene algunas secuelas y malestares. Algo que llamó la atención de sus seguidores fue que aseguró haberse recuperado gracias a los perfumes de feromonas que ella vende.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, publicado el pasado 7 de febrero, Méndez informó que su perfume con feromonas fue lo que la hizo sentir mejor y redujo los síntomas ocasionados por el virus. De inmediato el clip causó polémica, pues la actriz fue acusada de querer lucrar con la dificil situación provocada por el Covid-19, además de que pusieron en duda los supuestos beneficios del perfume.

“Quiero decirles que voy mejor con las secuelas de covid, pero lo que me ha ayudado muchísimo son mis perfumes de feromonas, estarme poniendo en la piel, no en la ropa, solamente en la piel la feromona con las fórmulas que yo he hecho a través de mis perfumes de feromonas”, comentó.

La cantante señaló que supuestamente las feromonas la ayudaron a mejorar su apetito, ya que el virus afectó su garganta y su sentido del gusto. También dejó señalada la página en la que sus seguidores pueden comprar los perfumes, que se venden tanto para mujeres como para hombres por casi 400 pesos mexicanos.

“Tu estado de ánimo cambia, sube, te sientes mucho mejor, tienes más brillo, más ánimo. La feromona me ayudó a comer porque yo no podía comer, como que me afectó el paladar, el gusto, todo me sabía muy salado, muy raro”, agregó la cantante.

¿Mejoran el estado de ánimo?

Finalmente, explicó que las feromonas aparentemente tienen beneficios para mejorar el estado de ánimo, algo que es bueno para todos aquellos que se contagiaron de Covid-19. “Lo más importante para alguien que le dé covid es el estado de ánimo, el no estar deprimido, el estar bien, el tratar de comer, de seguir adelante, claro, con los médicos, eso es lo más importante. Número uno son los médicos, luego las feromonas”, explicó.