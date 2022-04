Lucero se mete en la cama con otro hombre

Ciudad de México.- Lucero se metió a la cama con otro hombre y le abrió las puertas de la intimidad sobre en donde duerme y cómo le gusta que se comporte la persona que duermen con ella.

En una charla muy divertida que mantuvo junto al periodista español Alberto Peláez en la cama, la cantante de éxitos como "Ya no", "Electricidad", "Cuéntame", "Tácticas de guerra", entre otros, mostró cómo está decorada y organizada su alcoba.

Además indicó que, para ella es sumamente importante tener un buen colchón y unas excelentes almohadas, aunque en caso no las tuviese por alguna razón no tiene problemas en adecuarse con lo que tenga en el momento.

No es la primera vez que la también actriz de telenovelas como "Lazos de amor", "Por ella soy Eva" y "Soy tu dueña" comparte sobre su vida privada, desde que inició la pandemia ha utilizado sus redes sociales oficiales para develar detalles de su vida, de su carrera, y hasta se ha mostrado sin maquillaje y en pijama.

Durante su plática con Peláez explicó que le gusta dormir muy bien, y a pesar del estrés y ajetreo por su carrera artística no tiene problemas de insomnio.

A mí la cama me parece un lugar muy propio, muy íntimo y muy de cada quien…Tampoco tengo que tomar pastillas. Para mí el dormir es importante y felizmente que no tengo problemas para eso, a lo sumo evito comer mucho en la noche y, bueno, no tomó café porque no me gusta", dijo la cantante.

Para ella el descanso y dormir bien es sumamente importante y es por ello que, no le gusta que los que duerman con ella ronquen, "mejor sola que mal acompañada", expresa.

"Es más, a veces si duermes con alguien, si ese alguien ronca o no duerme bien o se despierta cada 20 minutos pues es terrible, es mejor dormir solo que mal acompañado", dice.

También explicó que, sus pijamas favoritas son aquellas cómodas y que le permiten un descanso adecuado, no las que "son sexys y siente como que se le subió el muerto porque están ajustadas", es por ello que para ella, la mejor pijama es la que brinda confort.

"Lo de las pijamas es muy chistoso porque las mujeres supuestamente usan la más sexy y no sé qué, pero obviamente no, cuando no duermes acompañado te pones la peor pijama con agujeros, calcetines, al menos yo le hago así cuando no tengo que estar presentable".