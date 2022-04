Lucero se expresa tras señalamientos de Thalía y su abuso de botox

Ciudad de México.- La cantante Lucero es una de las artistas que aún presume su belleza a sus 52 años, por lo que reaccionó al escuchar que Thalía había sido criticada por un supuesto tratamiento estético con botox.

En su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la cantante escuchó los comentarios sobre su belleza, a lo que repsondió: ''!Ay, queridos!... gracias''.

Aunque cuando le mencionaron que Thalía era la 'Reina del botox' respondió: “¡Ay de veras!... ‘mira cómo le hacen muchachos… se fijan’”.

No cambia de tema

Aunque pudo cambiar de tema, Lucerito dijo sentir miedo por ese tipo de procedimientos, aunque no descartó la posibilidad de someterse a la toxina botulínica. “Es que a mí lo del botox me da miedo, pero no sé si un día de estos”, declaró.

Por otra parte, debido a que algunos de sus colegas como Alejandro Fernández ya es abuelo, Lucero confesó no querer estar en ese lugar aún. “No, ¿para qué?, yo así estoy mejor, sin ser abuelita todavía”.

Posteriormente, la artista bromeó con la idea de ser una abuela consentidora y recalcó que no será una mujer que cuide a sus nietos. “No, no, yo no, que se cuiden solos”.

Por último, Lucero aseguró que es una mamá que solo desea la felicidad de sus hijos, por lo que no se entromete en las decisiones que ellos toman.

“No, yo dejo que mis hijos sean felices con quien ellos quieran ser felices, si se quieren casar, si no quieren, si quieren tener hijos, si no quieren, si quieren tener mascotas, si no quieren, la verdad es que yo respeto su vida, los caminos que vayan eligiendo y decidiendo porque son adultos, uno de ellos, una de ellas ya muy pronto, y que elijan lo que ellos quieran hacer”, explicó.