Lucero recuerda la amenaza de bomba mientras viajaba en avión

Lucero narró uno de los momentos más angustiantes que ha vivido durante los 40 años de trayectoria artística, pues incluso llegó a pensar que su vida llegaba a su fin.

La cantante mexicana reveló que fue durante un viaje de Perú a Panamá, mientras estaba filmando la cinta “Deliciosa Sin Vergüenza”, que vivió la terrible experiencia.

“A los 45 minutos de vuelo se escucha que el piloto dice por el sonido del avión, ‘señoras y señores, quiero avisarles que tenemos que regresar al aeropuerto de Lima porque tenemos una posible amenaza de bomba’”, comenzó su relato la cantante.

“Ustedes se imaginarán la clase de estrés y nervios que empezamos a vivir todos los pasajeros, había gente llorando, angustiadísima, con un nivel de ansiedad verdaderamente importante, las azafatas estaban más nerviosas que los pasajeros, fue una crisis terrorífica”, añadió.

Afortunadamente, la situación no tuvo las consecuencias catastróficas que Lucero imaginó. “Cuando aterrizamos y bajamos del avión, nos dijeron que un pasajero no había abordado ese avión, pero sí su maleta. Después nos explicaron que, espero que haya sido cierto, que no hubo ninguna amenaza, pero la maleta sin dueño resultó sospechosa. Sin embargo, fueron momentos de mucha tensión y susto tremendo de pensar qué podía pasar”.

Para finalizar esta terrible anécdota, la intérprete mexicana se cuestionó la forma en que el piloto le brindó la información a todos los pasajeros.

“Lo que yo todavía no entiendo es por qué el piloto nos asustó de esa manera y fue tan honesto y tan sincero en decir las cosas de esa forma. Hoy que lo cuento pues me río, pero sí fueron momentos de mucha tensión, de estar todo el tiempo con un susto tremendo de pensar qué podía pasar”, remató.