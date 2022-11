Lucero habla de un posible regreso a las telenovelas mexicanas

HERMOSILLO, Sonora.- Lucero dio detalles de su posible regreso a las telenovelas mexicanas y aunque ya han pasado más de 10 años desde su última actuación, planea volver a hacerlo muy pronto.

"Estamos en conversaciones para hacer algo, ya van muchos años y ha pasado mucho tiempo desde que cuándo hago novela y yo siempre digo ´es que no ha llegado la historia que me guste, que me atrape", expresó durante una entrevista.

También, agregó: "Sin embargo, tenemos en la mira una historia mexicana que es muy interesante. No podemos decir mucho por qué estamos en pláticas, en la onda de si te gusta. No es fácil porque la gira de conciertos con Mijares sigue y a qué hora nos metemos a grabar y los shows, pero siempre digo que no hay imposibles, todo se puede acomodar y si todo se da podría ser que el año que viene haremos algo muy padre en televisión".

Recordemos sus grandes actuaciones en telenovelas muy exitosas como: 'Lazos de amor', 'Alborotada' y 'Soy tu dueña' entre otras.