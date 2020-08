Lucero festeja su cumpleaños con disco nuevo

Lucero está de manteles largos, pues no sólo festeja su 40 aniversario de trayectoria artística, sino que hoy… ¡Es su cumpleaños! Este día, la cantante y actriz llegó a los 51 años de vida, y para celebrarlo, publicó su álbum digital “20y20”.



“Este ‘Lucero 20y20’ es una edición de mis 40 canciones más emblemáticas a lo largo de mi carrera, donde reúno temas que todo el mundo conoce y que representan realmente todo lo que yo he ido haciendo y siendo a lo largo de estos años desde que era una niña hasta el día de hoy. Es un cumulo de géneros que he interpretado a lo largo de mi vida y que me ha dado tantas cosas lindas”, dijo Lucero en videoconferencia con los medios.

La artista considera que la música es un factor muy importante en su vida, además de la actuación, pero en estos momentos es crucial para mantenerla conectada a sus fans.



Creo que la música nos une. Creo que por ahora ha sido mi aliada y en recientes meses, la música nos aligera a todos la vida, nos alivia mucho en cuestiones de preocupaciones y cosas que se bien en general en el mundo entero”, explicó, en relación a la pandemia.

No descarta una bioserie

Con tantos años de carrera, historias en los escenarios y anécdotas en los foros, Lucero no descarta tener una serie biográfica en el futuro, aunque opina que por ahora no es el momento adecuado.

“En últimos tiempos se ha comentado mucho y se ha vuelto muy interesantes la biosieries. En algunos momentos he dicho que no es el momento ideal para hacer una bioserie porque todavía hay mucho que escribir, qué contar, pero es cierto que las historias de éxito creo que se tienen que compartir y decir. Mi carrera no tiene muchos temas que fuesen secretos o escondidos o que envuelvan un misterio y la vuelvan más entretenida, pero al final del día hay muchas historias que no deben de tener partes polémicas para que al público le gusten”, explicó.

Dijo que por ahora contará su historia a través de sus canciones, sus podcasts y su canal de Youtube, aunque si tuviera una serie biográfica, no sabe si la protagonizaría ella misma.

“Algún día sí, pero hoy por hoy hago mis historias por podcasts y Youtube donde cuento muchos episodios y anécdotas de mi carrera. No es una bioserie pero los platico como si estuviéramos en un cafecito. Sería un gran regalo para muchos de nosotros los artistas poder contar la historia, no sé si la protagonizaría yo o si sería una cuestión de otras actrices haciendo de mí en distintas etapas de mi vida”, remató.