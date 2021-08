Lucero dio a conocer la canción que le escribió a Mijares después de su separación

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucero y Mijares formaron uno de los matrimonios más estables del espectáculo, antes de su separación y en esta ocasión la pareja se reencontró con su exesposo el pasado 15 de agosto en el programa 'El Retador' de Televisa.

Desde un inició la gente mostró intéres por este nuevo programa y fue en la segunda edición que ambos artistas, se convirtieron en tendencia en distintas redes sociales, luego de tocar temas de interés para sus fanáticos.

Mijares confesó que después de divorciarse de Lucero, algo cambió en su vida para siempre, es por eso que decidió lanzar el sencillo 'Me tenías', el cual ya muchas personasaseguraban que era dedicado a su ex, pero el aclaró que la composición del tema no le pertenecía.

Claro que no es mía, ni estaba dedicada a alguien más”.

Por su parte Lucero reaccionó ante estas declaraciones y reveló que cuando se separó del cantante, se encontraba dolida, por lo que ella si decidió dedicarle una canción "No pudiste amar así", y agregó que 'Me tenías' pensaba que era dedicado a ella.

Ya fue de ardida, porque dije ‘De ardidos, a ardidos, pues yo gano de ardida. Y ya hice yo una después que se llamaba ‘No pudiste amar así’”.

¿Lucero volvería a la soltería?

Desde hace unos días se desataron los rumores de que la cantante podría haber termiinado su relación amorosa con Michel Kuri, situación que posiblemente

ha sido difícil para ella.

Fue "Pepillo" Origel quien reveló esta noticia porque la actriz no ha vuelto compartir fotografías a lado de su pareja, lo que abre posibilidad de que ambos hayan decidido finalizar con su noviazgo.

Con información de TVNotas