Lucero confiesa por qué no ha regresado a las telenovelas

A pesar del amor que dijo sentir por los melodramas, la cantante y actriz Lucero reveló los motivos por los cuales ya no ha hecho telenovelas desde casi una década, como así lo platicó al programa matutino “Aquí contigo”.

Lucero debutó como actriz en la telenovela “Chispita”, en 1981 y desde entonces ha sido protagónica de infinidad de telenovelas, ya que por su gran carisma y talento, se ganó el corazón del público, tanto, que fue nombrada “La Novia de América”.

Pero desde 2012 no ha grabado ninguna telenovela, siendo la última “Por ella soy Eva” y compartió créditos con Jaime Camil.



Al cuestionarla sobre los motivos de su decisión, “Lucerito” respondió a que no habido algún proyecto que “le llene el ojo” y prefiere abstenerse de la pantalla chica.

El día que llegue una historia o una propuesta que me atrape, enamore y entusiasme al grado de decir 'vuelvo a los fotos, a las locaciones y me vuelvo a meter de lleno' para darle al público un proyecto espectacular, yo estaré encantada. No estoy retirada de las novelas", expresó.