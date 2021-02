Lucero aseguró que volvería a las telenovelas con esta condición

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de casi una década de no realizar telenovelas, Lucero asegura que le encantaría volver a los foros de grabación, pero las historias que le han presentado no la han convencido del todo.

En una entrevista que otorgó para TvNotas, la actriz aseguró que los guiones que ha leído son historias que siempre tratan de la pobre que se enamora del rico y, aunque aseguró que esa podría ser “la raíz” de las telenovelas, ya quedaron obsoletas.

Cuando me preguntan, y mucho, si voy a volver a hacer una telenovela, yo respondo que me encantaría, porque amo las telenovelas, son parte de mi carrera, pero necesito una historia que me atrape, una historia que me enamore. Cuando lea una sinopsis, un libreto, un guión y que yo diga este es un melodrama que yo quiero hacer, este es un personaje en donde me veo reflejada, en donde siento que hay matices para poder transmitirle al público, para poder traspasar la pantalla”, explicó.

La protagonista de “Soy Tu Dueña” destacó que para ella, la actuación es una pasión y disfruta mucho de hacerlo, por tal motivo, no le gustaría hacer un personaje en el que no se sintiera cómoda y que no se sintiera emocionada todos los días de querer hacerlo.

A pesar de ello, Lucero piensa que algún día llegará ese personaje que tanto desea, ya sea para una telenovela o serie de televisión que la haga sentirse plena como actriz.

En sus 40 años de carrera artística, la intérprete de “Electricidad” comentó que ha hecho solamente diez telenovelas, pero pareciera que fueran más de tanto que las han repetido, tanto en México como en diferentes países del mundo y siguen teniendo los primeros lugares de audiencia.

En días pasados, Lucero felicitó a su hija Lucerito por haber llegado a los 16 años de vida y a quien felicitó, además, por su enorme talento en la música como sus padres.

El año pasado, Lucerito y su mamá cantaron el tema “Gloria a Ti”, en un concierto virtual que Lucero ofreció a su público, el cual compartió nuevamente en sus redes sociales para que la escucharan.

Reveló que el próximo 12 de febrero, este tema estará disponible para los fans en todas las plataformas digitales.