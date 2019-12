Lucero agradece el éxito que le trajo el 2019

La cantante Lucero, que está celebrando el triunfo del pequeño Roberto Xavier participante de La voz Kids, quien formo parte de su equipo, comentó en entrevista para el programa Hoy, cuáles fueron las cosas que tiene que agradecer en este año que esta por terminar.

“Agradecería la salud y la vida de la gente que yo amo, de todos los que me rodean y la mía propia que es lo que me permite seguir así de pie, constante. Agradecería siempre las ilusiones y los sueños porque cuando se acaba ya no hay mucho para donde voltear”.

Y hablando de sus secretos para vivir feliz y en paz, la intérprete compartió como lo ha logrado y qué hace para no acumular rencores.

“El amor definitivamente y la estabilidad que tengo en mi vida personal, el motor que son mis hijos. Yo nunca, nunca me gusta guardar rencor, dicen que cuando tienes rencor u odio por alguien por algo, es como cuando agarras un pedazo de carbón hirviendo para echárselo a esa persona que te esta molestando porque en lo que se lo echas, tu ya te quemaste.”

Finalmente la actriz y conductora habló del significado del dinero en su vida y cómo lograr tener más. “El dinero es una consecuencia lógica de tu trabajo, es una remuneración de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de tu tenacidad. Bueno el dinero no lo es todo pero ayuda, ayuda", concluyó.