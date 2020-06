Lucero afirma que cantó "terrible" su primera vez en un estudio

Lucero contó de una forma muy particular el mal momento que vivió durante la primera vez que entró a un estudio para grabar su primer disco.

La actriz recordó dentro de su sección de Instagram titulada “Mucho que contar”, que antes de firmar su primer contrato discográfico la llevaron al estudio de grabación para hacerle una prueba de audio.

“Conocí a los ingenieros, a la gente que estaba ahí… (me dijeron) ‘hola Lucerito pues pásale y vamos a ponerte esta canción’, que yo ya llevaba preparada… era de Parchís, tenía tipo 12 años… ya me explican, ponte tus audífonos… y vas a escuchar tu canción… y ahí vamos a ver si realmente puedes grabar discos”, contó la intérprete.

Asegurando que estaba muy emocionada por la oportunidad y nerviosa por el compromiso que tenía de hacerlo bien, Lucero continúo con su relato.

“Me pongo mis audífonos, empiezo a oír la música, empiezo a cantar, y yo decía ‘qué difícil está esto’… seguía cantando, interrumpen desde adentro de la cabina y me dicen ‘Lucerito ¿está todo bien?’, y yo ‘sí, sí’, me dicen ‘¿escuchas bien tu música y todo?’, y yo ‘sí, yo escucho bien’, entonces claro yo entendía que algo estaba sonando terrible porque el ‘todo bien’, era como ‘qué te está pasando’, y yo pensaba ‘es que es muy difícil esto de cantar así en el estudio, es dificilísimo, pero (decía) sí, todo bien’”.

Acto seguido, la llamada Novia de América dijo que tras cuatro o cinco intentos de la misma forma, detuvieron la grabación. “Me dicen ‘a ver, ¿tú estás escuchando bien lo que tú estás cantando?’, y ahí fue cuando dije ‘no, yo lo único que escucho es la música y yo no oigo mi voz para nada, era terrible, era como cuando cantas los oídos tapados… por supuesto estaba cantado horrible, ya ni me lo decían, no se atrevían’”.

Por último, Lucero recordó que hasta su mamá estaba sorprendida por la forma en que estaba cantando, aunque después de esta aclaración todos descubrieron el por qué de su mala interpretación y luego ya pudo hacerlo de una forma excelente, por lo que pudo conseguir su contrato con la compañía disquera.