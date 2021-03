Lucero Mijares no encuentra oportunidades en la música

CIUDAD DE MÉXICO.- No todo ha sido miel sobre hojuelas para Lucerito Mijares, pues ha tenido bastantes problemas para arrancar con su carrera musical.

Aunque muchos pensaron que por el hecho de ser hija de Lucero y Manuel Mijares, a la joven le lloverían ofertas de trabajo, no ha sido así.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En 2019 fue cuando decidió trabajar en su trayectoria artística luego de aparecer en algunas ocasiones cantando junto a sus padres.

Sin embargo, no sólo no ha tenido oportunidades como ella hubiera esperado, sino que la pandemia tampoco le permite presentarse en algún escenario.

Así lo expresó en el programa “Chisme en Vivo” donde mostró su preocupación por las dificultades para arrancar su carrera.

“Puede ser que ahorita no, que me quede en casa sin hacer nada porque luego es bastante complicado, porque no me salen oportunidades así -de rápido-”, compartió la hija mayor de Lucero y Mijares.

La joven de 16 años se siente agradecida con las veces que ha podido salir a cantar, especialmente al lado de sus padres, ya que la hace bastante dichosa.

“Me siento muy privilegiada, porque a veces no hay oportunidad de cantar con tus padres, este es uno de mis mayores privilegios y me siento la más feliz del mundo”, compartió Lucerito.