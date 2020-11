Los teatros en México se reorganizan con los horarios en CDMX

A partir del día de hoy lunes entra en vigor el recorte de horarios en cines, museos y teatros, pasando de las 22:00 a las 19:00 horas como límite para su última función, como una medida para controlar los contagios de Covid-19, es por eso que espacios como el Centro Cultural Roldán Sandoval tuvieron que reorganizar sus horarios para cumplir con la norma.

"Tuve que modificar mis horarios obviamente porque fue mucho tiempo encerrado, mientras otros pudieron trabajar yo no pude hacerlo durante todo este tiempo, entonces estoy modificando mis horarios a las cinco de la tarde", dijo Fred Roldán, propietario de este foro.

El también actor y director de teatro explicó que esta nueva restricción complica más la situación de su foro, el cual ha estado trabajando al 30% de su aforo (cuyo total es de 100 personas).

"Es muy complicado, pero vamos sobreviviendo. Sé que es lo que necesitamos hacer, pero también requerimos tiempo, no nos pueden avisar tres días antes si hay boletos vendidos para un horario ¿cómo me comunico yo con la gente?, ¿le tengo que preguntar a las personas su celular para avisarles si se hace o no se hace o me cambiaron el horario?", declaró Roldán quien estaba a unos minutos de salir a escena para dar una función de Marqués de Sade, que hoy se presentó a las cinco de la tarde, como lo harán el resto de las obras de la cartelera del Centro Cultural Roldán Sandoval.

La empresa Mejor Teatro y el productor Morris Gilbert, anunciaron ayer domingo que se apegarían a esta nueva norma, cambiando el horario de sus cinco obras en cartelera: "Mentidrags": jueves a las 19 horas. Mentiras: viernes a las 19 horas; sábados y domingos a las 13 y 18 horas. "Toc Toc": sábados a las 16:30 y 19 horas, y domingos 16:30 y 18:30 horas. "Defendiendo al cavernícola": viernes a las 19 horas; sábados a las 17:30 y domingos a las 18:30 horas. Los monólogos de la vagina: sábados a las 19 horas y domingos a las 16 horas.

"Reiteramos que para nuestra compañía lo más importante es la salud de todas las personas, tanto del público como de cada uno de los integrantes de nuestras compañías, por ello es que cada función se realiza en estricto apego a todas las medidas de sanidad dictadas por las autoridades. Además, conscientes del difícil momento que se vive, estamos atentos a todos los cambios que pudieran presentarse y atenderemos las disposiciones oficiales en relación con el funcionamiento de los teatros", se leía en el comunicado que Mejor Teatro envió a los medios para anunciar dichos cambios.

Las obras "Don Juan Tenorio… y el precio es la vida", que se presenta en la Capilla Gótica y Dramaturgias Ambulantes, en el escenario del Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, ya presentan horarios modificados, la primera los lunes y domingo a las 18 horas y los viernes a las 19 horas; y la segunda lunes, martes, jueves y viernes 18 horas a partir del 30 de noviembre. Cabe recordar que el Helénico regresó ayer de un lapso de 15 días de cierre, debido a un contagio de Covid-19.