¿Los representantes de Eminem amenazaron con demandar al productor de 'Mi bebito Fiu Fiu'?

Tijuana, Baja California.- Hace unos días, los internautas se mostraron preocupados cuando se percataron la canción éxitosa peruana 'Mi bebito Fiu Fiu' había sido bajada de todas las plataformas de internet y afirmaron podría estar enfrentando una gran demanda su creador Tito Silva.

El tema superó las 9 millones de vistas en Youtube y alcanzó el primer lugar en el top mundial de Spotify, sin embargo, los fanáticos desde un inicio temían tuviera alguna repercusión con el rapero Eminem por temas de Copyright.

Tito desmiente demanda millonaria

Debido a los rumores, el productor salió a desmetir hubiera una demanda en proceso en su contra.“Les voy a explicar lo que ha sucedido. Primero que todo tranquilidad por favor, nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, digamos que esto no va por un tema de derechos de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto político peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo entiendo y comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming, además que decidí retirarlo de mis redes sociales”, dijo.

Sobre si habrá nuevos proyectos aclaró: " Todo esto para mí es un aprendizaje y un punto de partida para hacer cosas muchas más grandes. Saben que todo lo hago con cariño y amor, yo no puedo odiar a nadie. Gracias a todos por el cariño y apreciar nuestro arte”.