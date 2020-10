Los que dicen whitexican son profundamente racistas, dice Michel Franco, director de la película Nuevo Orden

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras las fuertes críticas en redes sociales que ha recibido la cinta "Nuevo Orden", del director mexicano Michel Franco, en la que dicen que es racista y clasista, el creador ha roto el silencio.

Franco respondió a los comentarios de los inernautas y dijo que su nueva cinta la hizo como una forma de combatir la discriminación y la polarización del país.

Asimismo, comentó que vio las críticas en las redes sociales, y que algunas personas lo calificaban como whitexican, término que consideró “profundamente racista“.

Sobre las críticas, @michelcine dice:



“No solo es la diferencia de clases lo que tiene descontenta a la gente (...) (la peli) sí atiende temas como la disparidad social y es algo que me interesa”.



“Es urgente atender la desigualdad y para eso hice la película”. #NuevoOrden. pic.twitter.com/5xWpRjSXxP — Animal MX (@AnimalMX) October 14, 2020

“Sé que en redes sociales por ahí me decían: ‘es que todas las películas de Michel son de gente de clase alta o de gente blanca’; por ahí decían ‘whitexican’, alguien que acusa de racismo y está creando esos términos está siendo profundamente racista”, dijo Michel Franco.

Durante la conferencia de prensa de #NuevoOrden, el cineasta mexicano Michel Franco explicó cómo el término #Whitexican también puede ser "profundamente racista" ¿Qué opinas? pic.twitter.com/GxfFzJvfpx — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) October 14, 2020

Hace unos días Cinépolis publico el trailer la película y los usuarios la clasificaron de racista y discriminatoria.

"Me extraña que está "cosa" hay sido premiada. No es más que un cliché más del racismo y clasismo, de los miedos de las clases pudientes y los aspiracionistas whitexicans de ver cómo se acaban sus privilegios. Ya me imagino a los fifís identificados hasta el éxtasis", comentó el usuario de Twitter Jorge.

En las imágenes del trailer se ve cómo gente blanca en México son agredidas por gente morena.

"Nuevo Orden" presenta un mundo distópico donde una familia de la alta sociedad celebra una boda, al mismo tiempo en que empieza a llevarse a cabo violento golpe de estado.

El estreno de esta cinta en los cines será el próximo 22 de octubre.