Los premios Oscar 2021 minuto a minuto

Los preparativos están listos y han comenzado a llegar los invitados para la edición más inusual de los Oscar.

Paul Raci, nominado como mejor actor secundario, y Diane Warren, nominada por mejor canción original, fueron algunos de quienes llegaron temprano.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Raci, primer vez nominado a los 73 años por El sonido del metal, y Warren, quien ha sido nominada 12 veces pero nunca ha ganado, caminaron por una alfombra roja sumamente disminuida por la pandemia a las afueras del Union Station en el centro de Los Angeles, en donde por primera vez se celebra la ceremonia.

El actor Colman Domingo de la multinominada La madre del Blues, hizo la primera aparición impactante luciendo un tuxedo rosa.

Mank, de David Fincher, es la más nominada mientras que Nomadland es la favorita en varias categorías de la entrega 93 de los premios de la Academia que iniciarán a las 17:00 horas, tiempo del pacificio.

A pesar de ser un año complicado, con grandes pérdidas económicas en el cine, los Óscar son los Óscar, la gran fiesta del cine en la que los actores quisieron lucir sus mejores galas como Pausini, con un impresionante vestido negro de la firma Valentino y joyas de Bulgari.

Laura Pausini. (EFE)



La italiana, nominada al Óscar a la mejor canción por "Io si", para la película "La vita davanti a sé" ("The Life Ahead"), el regreso a la gran pantalla de Sophia Loren a las órdenes de su hijo, Edoardo Ponti, interpretó el tema desde la azotea del Museo de la Academia de Hollywood en Los Ángeles.



Por primera vez en los 93 años de los Óscar, dos directoras competirán por el premio a la mejor dirección, Chloé Zhao y Emerald Fennell que escogió un vestido de gasa con distintos tonos verdes y pinceladas rosas.



Otra de las madrugadoras fue Glenn Close, que opta a la estatuilla dorada por "Hillbily Elegy". Se decantó por un modelo azul añil de Armani Privé, compuesto por pantalón pitillo y camisola con pedrería y guantes a juego.



Más discreta la veterana Yuh-jung Youn, también nominada a la mejor actriz de reparto por "Minari", con un vestido minimalista negro con cuello a la caja.



En cuanto al vestir masculino, Colman Domingo llamó la atención con una esmoquin fucsia de Versace y el actor Lakeith Stanfield, nominado a mejor actor de reparto por "Judas and the Black Messiah" se atrevió con un mono de Saint Laurent firmado por Anthony Vaccarello.

Chris Pizzello. (EFE)



El actor más joven de esta edición, Alan S.Kim, con traje de chaqueta, pantalón corto y medias hasta la rodilla, posó divertido ante los medios a su llegada a Union Station, donde se celebrará una gala presencial en la que se cumplen todas las medidas de seguridad, aunque el uso de mascarilla no es el complemento de la noche, al menos en la alfombra roja