Los padres de Britney Spears se enfrentan en batalla legal

LOS ÁNGELES, California. – Las cosas parecen no mejorar para la cantante, modelo, bailarina y empresaria estadounidense, Britney Spears, pues a unos meses de iniciar un proceso legal con el que espera quitarle a su padre la tutela que tiene desde hace 13 años sobre la intérprete, ahora la madre de Britney, Lynne Spears, ha enfrentado a James por una serie de acusaciones.



Por medio de un escrito enviado a la corte, Lynne se opone a que su exmarido reciba la cantidad de 890 mil dólares del patrimonio de la artista, por concepto de los honorarios que habría tenido que pagar a sus abogados de la firma Holland & Knight, expresando que la empresa solicitó una compensación por unos servicios que “no se prestaron de buena fe” en beneficio de la cantante.

Según el portal ¡Hola!, la madre de la intérprete de “Overprotected” ha solicitado a la corte la revisión del monto de los honorarios del abogado de James, así como el reembolso de 244 mil dólares a la fortuna de Britney, pues considera que su exmarido ha utilizado los medios de comunicación para limpiar su imagen.



La única persona bajo custodia ha estado bajo el microscopio de los medios, y lo último que desea es que el abogado de su curador gaste su dinero para promocionarse en los mismos medios que escudriñan todo lo que le sucede a Britney”, expresó en el documento que Daily Mail dio a conocer.



Por su parte, el bufete Holland & Knight ha tomado cartas en el asunto, ya que respondió por medio de un escrito dirigido al juez que estudia el caso: una variante intrafamiliar del complejo jurídico acerca de la vida personal de Britney Spears, aseguran los medios.



“A pesar de no haberse involucrado nunca en la tutela de su hija – hasta ahora-, Lynne Spears ha presentado unas reclamaciones ligadas a su supuesta implicación en el proceso, que nunca ha existido. Lynne Spears no actúa en función del bienestar de su hija, no tiene conocimiento alguno de las tasas legales que trae consigo un caso así y ha tratado de crear argumentos ficticios y ridículos que desprecian la complicada naturaleza de una tutela de estas características”, se puede leer en un fragmento del documentado que la revista People se encargó de difundir.