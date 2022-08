Los mensajes privados de Johnny Depp y Marilyn Manson sobre Amber Heard

Ciudad de México.- Aunque Johnny Depp se habría refugiado en el arte después de ganar el juicio contra Amber Heard por difamación, es que una vez más se posiciona en el ojo de la polémica después de que salieran algunos detalles de su caso este fin de semana.

Entre los cientos de hojas se ven algunas revelaciones del artista en relación al juicio de Amber que no terminaron en la corte, entre ellas, unos mensajes con Marilyn Manson.

En la conversación realizada en el 2016, el cantante afirma que tendría en manos el caso 'Amber 2.0'' con una mujer a la que se refería como Lindsay, además de solicitar ayuda para que eliminara el mensaje después de leerlo, por lo que se piensa que se trataría de su actual esposa, Linday Usich.

No aguantes ninguna de esas mi&*das... He estado leyendo un montón de material sobre el tema y ese comportamiento sociópata es muy real, hermano mío. Mi ex zor&* es un ejemplo de libro”