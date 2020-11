¡Los mejores looks invernales del clan Kardashian - Jenner!

Desde hace muchos años, las Kardashian-Jenner no pasan desapercibidas. Este clan impone las tendencias del momento, ya sea de ropa, maquillaje, accesorios o peinados.

Las hermanas han construido un poderoso imperio en la industria del entretenimiento, que se caracteriza por sus excentricidades y asombrosos lujos. Dentro de su día a día, han adaptado la moda a su forma tan característica de ser, convirtiendo los looks más extravagantes en los must de las marcas más conocidas mundialmente.

A continuación, te presentamos los looks invernales que visten las hermanas más conocidas de los Estados Unidos.

Kim Kardashian:

Suele usar ropa sport y no tan elegante como sus hermanas. Prioriza la comodidad en el día a día y deja sus looks formales para los eventos especiales. En las últimas fotos de sus redes sociales se la vio con calzas y joggings combinadas con zapatillas deportivas. A su vez, utilizó una campera de cuero bordada y en otra ocasión una campera de abrigo ¡Todo en negro! Muy distinto a lo que acostumbran las Kardashian-Jenner.

Kourtney Kardashian

Acostumbra a usar conjuntos formales, pero con mucha onda. Sus blazer y pantalones con tacos se llevan todas las miradas y se vuelven tendencias por ser clásicos y elegantes. Sus looks son mucho más simple que los de sus hermanas pero no dejan de tener el estilo de una Kardashian.



Khloe Kardashian

Utiliza catsuits que marcan su figura y llaman mucho la atención con tacones altos y accesorios como collares o pulseras plateadas.

No solo los diseños son únicos sino que los colores y telas hacen que cada pieza sea inigualable. Sus atuendos no se ven comúnmente en las calles pero al ser una de las figuras más conocidas del mundo se anima a esta indumentaria excéntrica.

También podemos ver en sus redes como cambia frecuentemente el color y largo de su pelo.

Kyle Jenner:

De todas las hermanas, es la que usa la indumentaria más rara y la que más impacta. Uno de sus conjuntos es negro completamente engomado con un top que destaca su figura y unos zapatos en punta con taco alto.

En otro se la ve combinando una campera simil cuero negra y peluche verde, un enterito ajustado con animal print de los mismos colores, una gran cartera negra y tacos altos. Un detalle no menor es que incluso la funda de su celular, contiene los mismos tonos de tu look.

Kendall Jenner

Su indumentaria invernal es muy simple y podemos encontrar sus looks en cualquier joven de su edad que pasea por el centro de cualquier ciudad.

En una de sus fotos de Instagram usa pantalones simples con campera de jean y remera blanca. En otra se la ve de negro con una cartera plateada para darle un toque de color a su indumentaria. Al ser modelo de alta costura cuida mucho lo que viste para mantener su imagen sabiendo que es una gran influencia para muchas chicas.



