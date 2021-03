Los likes nos afectan a todos: Ludwika Paleta

¿Qué estaría dispuesto a hacer un actor con tal de ser exitoso, popular y tener millones de seguidores? ¿En dónde termina su vida pública y comienza la privada? Ludwika Paleta dice que aunque sabe que no todo lo que se dice en las redes sociales es una realidad, hay ocasiones en las que también le llega a afectar lo que se diga de ella.

"En mayor o menor medida a todos nos ha afectado lo que se dice de nosotros, porque aunque seas una persona con autoestima fuerte y mucha seguridad siempre hay dudas y es humano confundirte y replantearte las cosas como los likes y las redes. ¿Qué significa que me pongan likes? ¿Cómo me afecta eso? Es una realidad que algunos de nosotros no habíamos vivido", señala.

La actriz de 41 años estrena esta semana "Guerra de likes", donde da vida a una mujer aparentemente superficial, cuya vida se va en ser influencer y cuya autoestima se basa en la recepción que pueda tener su vida a través de sus redes sociales, algo que para Ludwika está muy alejado de quien ella es.

"No critico a quien como mi personaje considera que su vida es lo que muestran en sus redes pero ese no es un estilo de vida que vaya conmigo, siempre me ha gustado ser más privada aunque mi carrera lo haga muy complicado de hacer".

Ludwika destaca que estar en foros de televisión desde su infancia la han convertido en una figura constante en medios de comunicación, más no en una persona cuya vida deba estar en el ojo público.

"A veces la gente piensa que por ser personas públicas tenemos que compartir todo con el mundo y no creo que deba ser así. Mi trabajo es actuar, estar frente a una cámara o arriba de un escenario pero lo que ocurre fuera de ahí es mío y de los míos, de nadie más. Mis redes son para mostrar aquellas cosas que quiero compartir pero nunca he creído que las personas públicas estemos obligadas a ser un libro abierto".

"Guerra de likes" marca el segundo estreno original hecho en México de Amazon Prime Video y para Ludwika esta comedia, en la que también participan Manolo Cardona, Michelle Rodríguez y Regina Blandón, es una reflexión sobre las redes sociales y quiénes están detrás de ellas, viviendo de la ilusión que proporcionan estas plataformas.

"Cuando nos reunimos María (Ripoll, la directora), Regina y yo, queríamos hacer un trabajo que hablara sobre lo superficial y poco real que puede ser vivir un mundo a través de las redes sociales. Es un trabajo hecho en su mayoría por mujeres y eso es un orgullo".