Los hijos de famosos latinos continúan con el legado familiar

Miami.- El "club" de hijos de famosos latinos que continúa con el legado en el mundo del entretenimiento aumenta con la aparición de Lucy Vives, la hija del cantante colombiano Carlos Vives y que engrosa una lista que incluye a miembros de las familias Montaner, Fernández, Estefan, Iglesias, entre más.



"Yo sabía que ella era cantante desde pequeñita, pero había explorado su vena artística a través de otras expresiones. Pero sí que no me esperaba que lo quisiera hacer profesionalmente", reconoció a Efe Carlos Vives al hablar de su hija mayor, quien se estrenó en la música con su canción "Besos en cualquier horario", en la que también colaboraron Mau y Ricky Montaner.



"Para mí es un honor poder acompañarla y guiarla en este mundo tan complejo", agregó el colombiano, quien la semana pasada presentó a su Lucy en Miami, en el escenario de los Latin Billboards.



No es el único. Desde hace dos semanas, Alejandro Fernández está de gira con su hijo mayor Alex Fernández.



"Quiero que se foguee y enseñarle todo lo que pueda, como mi papá hizo conmigo", manifestó el mexicano, quien recorre Estados Unidos con su gira "Hecho en México", que luego llevará a su país mientras espera la oportunidad de nuevos espacios en América Latina.



Gloria Trevi preparó a su hijo Ángel antes de que lanzara a principios de 2020 su primer sencillo. "Para el segundo no me ha dejado participar y ya sé que lo tengo que dejar volar, pero no es fácil", expresó a Efe la cantautora mexicana.



Por su parte, Ricardo Montaner aun no cabe de la felicidad de haber sido nominado para los Latin Grammy por su canción "Amén", pues es el primer proyecto que realiza con sus tres hijos menores y Camilo, su único yerno, al que ha apadrinado en su carrera artística.



"Una vez que quedó claro que lo nuestro era la carrera artística, Montaner nos educó para que nos formáramos y lo tomáramos con toda la seriedad posible", dijo Mau Montaner. Su padre relató que "lo único que no era permitido en casa era faltar a las clases de música sin un motivo de fuerza mayor".



El Ying y el yang



Ricky Montaner, quien junto a su hermano forman el dueto Mau y Ricky, reconoció que el apellido les ha abierto puertas, "pero también inmensas expectativas", lo que los obligó a demostrar su talento, ética y disciplina "rápidamente y sin espacio para fallar".



Al hablar sobre las razones que la llevaron a esperar a tener 25 años para empezar como cantante, Lucy Vives explica que "como hija de alguien famoso conocí de primera mano lo difícil que es la vida en la música. La gente no ve los sacrificios que hace un artista y su familia".



Fue la misma reflexión que llevó a Alex Fernández a esperar hasta tener la misma edad para seguir la dinastía que comenzó su abuelo Vicente Fernández. "Yo vi de primera mano los efectos que la carrera de mi papá tuvo en mí y en mis hermanos. En mi abuela, en mi mamá. No es una vida fácil", dijo.



Sin embargo, esa mezcla de genética y fascinación por las candilejas parece irresistible para muchos chicos que han crecido frente a las cámaras.



El Chino Darín sigue con acierto los pasos en la actuación de su icónico padre Ricardo Darín, Evaluna Montaner también se ha desarrollado como actriz y cantante, Chiquis siguió los pasos de su mamá Jenni Rivera, Angela Aguilar es la tercera generación de artistas en su familia, mientras que Nicole Zignago ha abrazado la música como su papá Gianmarco.



"Es importante entender que si bien el apellido y hasta los contactos nos abren las puertas, el público es de verdad quién tiene la última palabra y eso no se logra sin trabajar durísimo. Los que creen que la fama de nuestros padres es una ventaja se equivoca, porque nos da tanto como nos quita. Es como el ying y el yang", manifestó a Efe Zignago.