Los hijos de Niurka dejan el nido y Romina Marcos explica porqué

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Romina Marcos, hija de la famosa actriz Niurka Marcos, platicó con sus seguidores a través de su perfil personal de Instagram, sobre su nueva experiencia al vivir sola.

La cantante y su hermano mayor Kikko Marcos se mudaron recientemente de la casa de su madre, Niurka, para emprender una nueva vida de forma independiente. "Menos miedo tengo de estar sola y vivir sola, y de crecer sola, y me hago más fuerte en esto de la vida y de las cosas de adultos", afirmó Romina a través de sus redes.

Los jóvenes buscaron un lugar que pudieran pagar con su propio dinero, y después de dos años de esfuerzos, ahora se mudan a otro más confortante. "Un lugar que para nosotros fuera accesible en cuanto a la economía, porque nosotros vamos empezando con un cambio muy drástico en nuestra vida, ósea ya no es mamá paga la renta, mamá paga la gasolina, la nana te limpia, ya no existe eso, ahora eres tu solito y si no te haces tú cama, nadie lo hace, y si no lavas los platos, nadie lo hace. y si no pagas tu renta, nadie la paga", platicó Romina.

Pero su independencia implicó renunciar a los lujos que tenia con la actriz, situación de la cual no se arrepiente. "Esta es la mejor forma que tienes de aprender de ti y de ti mismo. La verdad es que no me arrepiento de haber dado este paso", afirmó.

En referencia con Niurka comentó, "Siempre, toda la vida, voy a estar muy agradecida con mi mamá por todo lo que me dio y lo que me sigue dando por que al día de hoy nos sigue apoyando, quizá no económicamente, pero sí nos regala cosas".

Y para finalizar platicó a sus seguidores "Esa es la razón por la que nosotros quisimos salir de casa de nuestra mamá. Muchas personas cuando estábamos tomando esa decisión nos decían '¿pero cómo pueden dejar la casa de su mamá si les da todo? yo seguiría viviendo ahí millones de años', sí claro, fue difícil, pero mi hermano y yo ya estábamos listos para tener nuestras propias reglas, y creo que eso se llama ser adulto y ya tener responsabilidades".