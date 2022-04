Los hijos de Aracely Arámbula no quieren dedicarse al medio artístico

Ciudad de México.- La actriz Aracely Arámbula fue vista en Televisa y se expresó respecto a su vida personal en relación a sus hijos Daniel y Miguel, mismos que tuvo con el cantante Luis Miguel.

Ya que su primer hijo ya tiene 15 años, la artista dijo cómo ha lidiado con esta etapa del adolescente.

Podría parecer como difícil porque sí son momentos como que todo mundo me dice ‘aguas con la adolescencia’, pero ha estado tan tranquilo y tan bonito, esta pandemia nos unió muchísimo, porque tuvimos la oportunidad de estar, a mí me tocó estar mucho en casa, con todo y que tuve esta gira de teatro que retomamos en septiembre, pues ha sido muy hermoso estar con mis dos hijos, cocinándoles, hasta ellos me cocinan a mí”

Dijo al respecto.

¿Sus hijos serán artistas?

De igual forma, relató que sus hijos son buenos cocineros debido a que habrían tomado clases. “Tenían sus clases de cocina cuando estaban chiquitos, con su chef, con su filipinita y todo, entonces ellos saben. Me dicen ‘mamá es tu cumpleaños te hacemos tus waffles, y tus hot cakes’”.

Al respecto de la idea de que sus hijos se dediquen al medio artístico, la intérprete comentó: “me han acompañado al teatro, que bueno, ya saben que también pobrecitos, se asustaron, y ya no les quedaron como que muchas ganas”.

Finalmente, Aracely aclaró que los propios hijos de Luis Miguel son los que prefieren seguir en el anonimato. “Ya los conocerán en su momento, no quiere decir que no los van a conocer nunca, lo que pasa es que ellos les gusta también (su privacidad), yo se los pregunté, como mamá les dije ese día ‘a ver amores, ¿quieren que yo los saque en una revista mañana para que ya la gente sepa que están grandes?, sepan quienes sin ustedes’, y me dijeron ‘no mamá, no queremos’”.