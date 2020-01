Los famosos que prefieren a las actrices porno

CIUDAD DE MÉXICO.- Varios famosos parece que tienen un fetiche de andar con mujeres voluptuosas, súper sexys y que además, se dedican al mundo del entretenimiento para adultos.



Han sido varios los actores, cantantes y músicos que han salido con actrices porno y ahora te presentamos a estos chicos y a las maestras del rechinado de catre con las que se han involucrado.

Stoya y Marilyn Manson



Fue en 2009 cuando la ex actriz porno y escritora comenzó a salir con el rockero. La relación no prosperó porque el cantante seguía enamorado de su ex pareja, la actriz Evan Rachel Wood.



Tiempo después Stoya comentó a varios medios internacionales que la relación con el intérprete de "Beautiful People" era sólo sexo y amistad, ya que casi no hablaban y sólo "se dedicaban a ponerle".

Gene Simmons y Shannon Tweed



El bajista y líder del grupo de rock Kiss quedó flechado ante los encantos de Shannon en 1983.



Desde entonces mantuvieron un romance sólido y tuvieron dos hijos, Nick y Sophie. Apenas en 2011 la pareja llegó al altar.

Charlie Sheen



El actor tiene una largaaaaa lista de romances con actrices XXX. Entre sus idilios se encuentran: Capri Anderson, Georgia Jones, Kacey Jordan y Brett Rossi fue una de sus ultimas conquistas antes que el comediante anunciara que era portador del VIH.

Tiger Woods y Holly Sampson



La rubia originaria de Texas aseguró en 2009 a varios medios de comunicación que fue una de las tantas amantes de Tiger Woods. La originaria de Texas admitió que el golfista era muy bueno en la cama.

Dave Navarro



El músico del grupo de rock Jane´s Addiction también es aficionado a las actrices porno. Entre sus brazos han desfilado chicas como Sasha Grey, con quien duró dos años; también se le relacionó con Jayme Langford, con la que sostuvo una relación amorosa fugaz y aunque se les vio en varios eventos juntos, no quisieron aclarar si eran novios o solo amantes.