Los estrenos de fin de semana en Netflix, Amazon Prime y HBO

Estos Son los estrenos de este fin de semana para las distintas plataformas digitales de streaming como Netflix, Amazon Prime y HBO.

NETFLIX



All Together Now

A partir del 28 de agosto.

Cuenta la historia de una estudiante de secundaria que aspira ser una estrella de la música, pero para cumplir sus sueños primero deberá superar sus propios miedos con la ayuda de sus mejores amigos.

A partir del 28 de agosto.Netflix adquirió los derechos de la serie de YouTube Originals y estrenará sus primeras dos temporadas completas. Es una secuela spin-off de la exitosa saga de Karate Kid centrada en la vida de Johnny Lawrence 30 años después de haber perdido la memorable final con Daniel LaRusso.Netflix también anuncio que producirá su tercera temporada pero no hay fecha de estreno confirmada.



Get Ducked

A partir del 28 de agosto.

Película británica dirigida por Ninian Doff. Se estrenó en el festival de Edinburgo en 2019 y ahora llega a todo el mundo a través de Amazon Prime Video. Es una comedia de terror que sigue la vida de 4 jovenes estrellas del hip-hop mientras intentan escapar de un misterioso cazador.

Pacto de Fuga

A partir del 28 de agosto

Película chilena estrenada en los cines en enero de este 2020. Dirigida por David Albala y protagonizada por Benjamin Vicuña, "Pacto de Fuga" es un drama basado en hechos reales que retrata la historia de 49 políticos que se escaparon de un tunel excavado en 18 meses en 1990.

Prime Rewind: Inside The Boys S1

A partir del 28 de agosto.

Documental de la primera temporada de "The Boys", la innovadora serie de superhéroes de Amazon. Explora como se realizó la serie con los mejores detrás de escenas, imágenes inéditas y declaraciones de los creadores de la series y sus protagonistas.

La segunda temporada de The Boys se estrenará en Amazon Prime Video el 4 de septiembre

Megalodón

A partir del 29 de agosto.

La película protagonizada por Jason Statham estrenada en cines en 2019 llega a la plataforma de streaming. El film sigue a un grupo de científicos que se encuentran explorando la Fosa de las Marianas en una investigación como cualquier otra. Sin embargo, encontrarán algo que nunca esperaron ver: el Megalodón.

All or Nothing: Tottenham Hotspurs

A partir del 31 de agosto.

Una nueva temporada de la serie documental de Amazon Prime Video "All or Nothing". En esta nueva entrega, Amazon sigue a uno de los equipos más grandes de la Premier League: Tottenham Hotspurs en la temporada 2019-2020 con Jose Mourinho como DT.

HBO

Last Christmas

Sábado 29 de agosto: 8:00 pm (Méx) - 10:00 pm (Arg).

La película dirigida por Paul Feig y protagonizada por Emilia Clarke (Game of Thrones) y Henry Golding (Crazy Rich Asians) llega por primera vez a la televisión. El film se estrenó en la pantalla grande en 2019 y tuvo una gran aceptación de la crítica. Cuenta la historia de Kate, una joven que ya no cree en el amor pero su destino está a punto de cambiar cuando conozca a Tom en la víspera de Noche Buena.