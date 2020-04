Los escándalos de “El Potrillo”; Alejandro Fernández cumple 49 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO.-Fue durante una entrevista a la revista “¡Hola” en 2007 que Alejandro Fernández declaró lo siguiente:

“No me arrepiento de nada de lo que he hecho. He aprendido hasta de mis fracasos”.

El también conocido como “El Potrillo”, cumple 49 años de edad el día de hoy, y ha demostrado que es más que sólo el hijo de Vicente Fernández. Ha cosechado los frutos de su exitosa carrera musical y se posicionó como uno de los artistas predilectos de la música ranchera en México, además de ser también un gran referente de la música balada pop.

Lo que sí, su éxito es tan grande como la polémica que puede generar, pues su vida de excesos, fiestas y el hermetismo sobre su vida privada ha protagonizado en más de una ocasión las portadas de los periódicos.

A continuación, estos son los escándalos más recordados de “El Potrillo”:

Accidente en Guadalajara

A mediados de 2015, se supo que Alejandro Fernández estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Guadalajara. Su camioneta quedó hecha pedazos y aunque en un principio se dudaba si el cantante viajaba en el vehículo, meses después reconoció que sí estuvo a bordo.

“Afortunadamente, tanto el chofer como yo, salimos ilesos, no pasó nada. A mí lo que me salvó la vida –para que lo tomen en cuenta todos- fue el cinturón de seguridad, pero irónicamente fue lo que me rompió la costilla”, comentó a “¡Hola!”.

Lo que pasa en las Vegas…

En agosto de 2016, una fotografía acapararía todos los titulares de los medios. En la imagen, el hijo de Vicente Fernández se encontraba de fiesta en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. En ella, aparece sin camisa, con la panza de fuera, colgado de dos hombres en cada brazo y con un gesto algo sugerente. Lejos de enojarse en un principio, explicó en Facebook lo que le pasó.

"En verdad la situación me divierte y me sorprende cómo una tontería de mi parte puede hacerse tan grande. Pero si bien me he reído, ahora siento que debo abrir mi corazón, sincerarme y reconocer que también me siento profundamente avergonzado", comentó.

La foto del elevador

“El Potrillo” no siempre tiene que hacer algo malo para ser polémica. Basta con una simple foto dentro de un elevador, presumiendo su nuevo look, para ser víctima de los memes y las burlas en redes sociales.

Su gabardina banca, el paño en su cabeza y la forma en que estaba parado desató un sinfín de comentarios que lo tachaban de afeminado, e incluso le dieron el apodo “Señora Polanco”.

Ebrio en un palenque

No es ningún secreto que Alejandro Fernández ya ha tenido problemas con el alcohol. En mayo de 2017 se presentó en un palenque de Puebla donde varios de sus fans notaron que se encontraba en estado inconveniente, e incluso vomitó luego de darle un trago a una botella de tequila.

Unos meses después pasó lo mismo en Querétaro, donde cantó en estado de ebriedad. Aunque pidió a su público que no lo grabara para que no saliera en las noticias, fue inevitable.

¡Escándalo en el avión!

La gente estaba bastante nerviosa luego del avionazo en Durango en 2018. Por eso Alejandro Fernández se volvió noticia cuando escandalizó a los pasajeros de un vuelo, al mostrarles imágenes del accidente aéreo.

“¡Ojalá no nos pase lo mismo!”, gritó un alcoholizado Alejandro Fernández en un video que se viralizó en redes sociales. Por este motivo, el cantante fue obligado a bajar del avión.

Polémica con “Mátalas”

Una de las canciones más emblemáticas de la discografía de Alejandro Fernández, ahora es severamente criticada por los grupos feministas, pues aseguran que “Mátalas” fomentan la violencia contra la mujer.

Si quieres disfrutar de sus placeres

Consigue una pistola si es que quieres

O cómprate una daga si prefieres

Y vuélvete asesino de mujeres

A pesar de las protestas para eliminar o cambiar la letra de la canción, Alejandro Fernández continúa interpretándola en sus presentaciones.