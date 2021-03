Los costosos vestidos que lucieron las mexicanas en los Golden Globe

CIUDAD DE MÉXICO.- La gala de la entrega de los premios Globo de Oro, en su 78 edición, estuvo llena de novedades y momentos divertidos, desde fallas con internet durante la transmisión de Zoom, hasta la falta de una pasarela por donde desfilaran las estrellas que asistieron, en esta ocasión pocas, pero sí todas muy bien vestidas.

La presencia mexicana durante la entrega de la presea dorada no podía faltar, siendo las actrices Yalitza Aparicio, Salma Hayek y Eiza González las dignas representantes, vistiendo modelos de diseñador y joyería exclusiva, confeccionada especialmente para la ocasión.

La sonorense Eiza González optó por portar un modelo exclusivo de Versace en color negro y de corte sencillo. .

EIZA GONZÁLEZ

Eiza González deslumbró por su talento en la pantalla grande, sino también por su vestimenta de diseñador, caracterizada por resaltar su personalidad y elegancia ante las cámaras de todo el mundo.

La actriz sonorense dejó de lado las blusas blancas genéricas y ropa comfort, le apostó a un vestido de la marca Versace color negro que resalta su delgada y alta silueta, con el que robo la mirada de propios y extraños.

Cabe señalar que Eiza González fue parte del elenco de la película ‘I Care A Lot’, que se estrenó en Netflix y fue nominada a dichos premios.

‘I Care a Lot’ fue nominada a los Golden Globes en la categoría de Mejor actriz en un musical o comedia, siendo Pike la que compite contra Anya Taylor- Joy, Michelle Pfeiffer, Kate Hudson y Maria Bakalova.

A pesar de la distancia social provocada por la pandemia de COVID-19, González no perdió el glamur y decidió utilizar un vestido de la colección pre fall 2021 de Versace.

A través de Instagram, el vestido de Eiza es sin mangas, rebelde, arriesgado, arriesgo por la moda y desafiante ante las críticas de los medios de comunicación. Pero hubo tres detalles que llamaron la atención de la audiencia al ver desfilar a la mexicana Eiza González, pues llevó consigo unas medias negras con acabado transparente, unas sandalias negras con detalles brillantes y unos diminutos aretes de diamante.

El vestido rojo con el que conquistó a las cámaras, fanáticos y compañeras o compañeros de carrera fue de la colección del reconocido estudio del diseñador inglés Alexander McQueen.

SALMA HAYEK

Quien estuvo frente a los reflectores durante la transmisión en vivo de los Golden Globe fue la actriz Salma Hayek, quiene es invitada frecuente de esta gala, pero en esta ocasión asistió para presentar una de las postuladas a Mejor Películas Dramática: "Nomadland".

La veracruzana eligió un atuendo sencillo, pero en un llamativo color rojo, que realzó con destacadas joyas y maquillaje, posándose así ante las cámaras y un solitario micrófono para expresar su apoyo incondicional a “Nomadland” de la directora Chloé Zhao.

“Muy orgullosa de tener el honor de presentar “Nomadland” en el premio a mejor drama, dirigida por la brillante Chloé Zhao; y protagonizada por la maravillosa Frances McDormand, ¡felicidades!”, escribió la mexicana en sus redes sociales.

El vestido rojo con el que conquistó a las cámaras, fanáticos y compañeras o compañeros de carrera fue de la colección del reconocido estudio del diseñador inglés Alexander McQueen.

Para las joyas tampoco escatimó en lujos, pues la veracruzana se decantó por Harry Winston; quienes prestaron sus joyas para Kaley Cuoco, Sarah Paulson, Kristen Wiig y Awkwafina en la misma premiación.

En la parte del maquillaje, así como en los tratamientos faciales, la actriz eligió a Makeup By Mario de Mario Dedivanovic; a Cynthia M Franco, quien trabajó también con Amy Poehler y The Weekend; así como Iván Pol, el creador del métido facial “The Beauty Sandwich”, quien ha trabajado junto a Laura Harrier, Cara Delevingne, Brie Larson y Mary Kate and Ashley Olsen.

Y en el cabello no podía faltar su estilista de cabecera: Jennifer Yepez. Entre sus más destacadas clientas figuran Gigi Hadid, Anitta, Laura Harrier, Sophie Turner, Cindy Crawford, entre otras.

Para esta transmisión, la actriz eligió un vestido en dos tonos con un top en color rosa mexicano y una falda cruzada en forma de lápiz en color azul eléctrico, del diseñador Kris Goyri, que realzó con maquillaje de Ger Parra y peinado de Erick Moreno.

YALITZA APARICIO

Pero Hayek y González no fueron las únicas mexicanas presente en la ceremonia. Otra de las más reconocidas actrices, muy nueva dentro de la industria cinematográfica, fue Yalitza Aparicio, invitada por la cadena TNT para encabezar el preshow "Punto de Encuentro".

Con una participación como comentarista en el previo a la transmisión de la entrega de los premios Golden Globe, la actriz mexicana tuvo presencia dando su opinión sobre los filmes participantes en la contienda y platicando su experiencia en la pasarela de los premios.

Después de su participación en la película "Roma", Aparicio continúa con su exitosa carrera y para la entrega de los Golden Globe 2021, tuvo participación en el programa previo a la entrega de la presea, de la cadena televisiva TNT.

Yalitza apareció acompañada de la conductora Leticia ahagun y juntas hicieron un análisis a todos los nominados a la gala de los prestigiosos premios a lo mejor del cine y televisión.

Para esta transmisión, la actriz eligió un vestido en dos tonos con un top en color rosa mexicano y una falda cruzada en forma de lápiz en color azul eléctrico, del diseñador Kris Goyri, que realzó con maquillaje de Ger Parra y peinado de Erick Moreno.

Para completar el look, al vestido bicolor de fala de seda drapeada azul a juego con un top rosa mexicano escotado, Yalitza eligiño joyería de Daniela Villegas y calzado de Mëjuni, una firma artesanal española.

"Solo tengo un poquito de experiencia cuando Roma estuvo nominada a dos Golden Globes. En ese momento no estaba acostumbrada a verme de esta manera, pero los Golden Globes se lo merecía", dijo la actriz oaxaqueña durante la conducción del programa previo a los Golden Globes 2021. Previamente condujo el Grammy Latino, en un impresionante vestido blanco de mangas abombadas como uno de sus seis looks de la noche.