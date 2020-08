Los consejos de Maribel Guardia para mantenerse joven

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia a sus 60 años ha sabido conservarse joven y una figura que es admirable a su edad, pero a lo largo de su trayectoria ha ido compartiendo algunos secretos para mantenerse tan joven.

Para la actriz no hay pretextos para mantenerse en forma y es que a pesar de este tiempo de cuarentena, por medio de sus redes sociales ha compartido como sigue haciendo sus rutinas de ejercicio desde casa.

En cada publicación que Maribel que hace en su cuenta de Instagram, siempre busca la manera de dejar un mensaje de motivación a sus seguidores acompañado de una imagen en la que generalmente la actriz se encuentra haciendo ejercicio.

A pesar de sus 60 años, la actriz ha comentado según el portal de El Heraldo de México, comentó que una de las manera en las que cuida su piel es a la hora de desmaquillarse todas las noches para que su piel se encuentre limpia.

Otra parte importante que la ex de Joan Sebastián toma en cuenta es el cuidado de la piel, y es que procura no exponerse mucho al sol, para no tener un envejecimiento prematuro.

Por eso Maribel Guardia suele utilizar gafas de sol y protector solar, para que esto evite cualquier enfermedad o complicación que pueda desarrollar su piel.

La actriz ha comentado que la manera en que ha mantenido su belleza es al tener una constancia por años en el ejercicio y dieta, porque nunca ha permitido subir de peso, siempre ha procurado mantenerse estable.

Pero eso sí para su abdomen plano y sus famosos 'cuadritos' que admiran todos sus seguidores, eso son a base de rutinas de abdomen, que la actriz suele realizar a diario.

Y es que en sus redes sociales podemos ver como la actriz comparte alguna de sus rutinas desde abdomen, glúteo y pierna lo que le ayuda a mantenerse y lucir una figura envidiable.